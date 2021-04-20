Утро в Ижевске: задержание владелицы бассейна, рост долга до 152,5 млн рублей и смерть председателя Союза пенсионеров

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали

Рассказываем о главных и интересных новостях Удмуртии за последние сутки Сергей ГРАЧЕВ Фото:

Доброе утро, любимый город! На календаре 20 апреля, вторник. Погода улучшается и уже сегодня синоптики обещают до +12. Пока вы просыпаетесь и начинаете рабочий день, предлагаем ознакомиться с главными и интересными новостями города за последние сутки.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Многодетные семьи Удмуртии смогут бесплатно получать 30 литров бензина в месяц

- Пожароопасный период будет действовать с 19 апреля в Удмуртии

- Жители Ижевска предпочитают запах ягод в парфюмерии и бытовой химии

- Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышает эпидпорог на 6,7%

- Пьяный водитель без прав наехал на дорожное ограждение и врезался в дерево в Удмуртии

- Временные отключения 20 каналов и радиостанций пройдут с 19 по 25 апреля в Удмуртии

- 10 июля в Можге пройдет республиканский Сабантуй в Удмуртии

- 16-летнего подростка арестовали по обвинению в распространении наркотиков в Удмуртии

ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

СКОНЧАЛАСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ УР

Прощание пройдет 20 апреля Архив КП Фото:

19 апреля стало известно о смерти Любви Шамшуриной, председателя Союза пенсионеров Удмуртии. Женщина учила пенсионеров компьютерной грамотности, занималась скандинавской ходьбой. Ранее она уже пережила два инфаркта и клиническую смерть. Прощание состоится уже сегодня.

ЗАДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙКИ БАССЕЙНА

Из-за воды в бассейне отравились дети, Фото: pixabay.com

Сбежавшую хозяйку бассейна, в котором отравились 8 детей, задержали. Её задержали на территории Удмуртии. Ранее женщина была объявлена в розыск.

ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА ПЕРЕДАЛИ РОДСТВЕННИКАМ

Останки красноармейца из Удмуртии вернули на родину, Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Останки пропавшего без вести солдата вернули на родину в Удмуртию из Тверской области. Церемония захоронения останков Пасынкова Николая Григорьевича пройдет 7 мая.

РОСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Общая сумма долга Удмуртии составляет почти 7 млрд рублей Архив КП Фото:

За март 2021 долг Удмуртии вырос на 152,5 млн рублей. Общий долг республики составляет почти 7 млрд рублей, большая часть которых - это коммерческие кредиты .

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.