Утро в Ижевске: задержание владелицы бассейна, рост долга до 152,5 млн рублей и смерть председателя Союза пенсионеров
Доброе утро, любимый город! На календаре 20 апреля, вторник. Погода улучшается и уже сегодня синоптики обещают до +12. Пока вы просыпаетесь и начинаете рабочий день, предлагаем ознакомиться с главными и интересными новостями города за последние сутки.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Многодетные семьи Удмуртии смогут бесплатно получать 30 литров бензина в месяц
- Пожароопасный период будет действовать с 19 апреля в Удмуртии
- Жители Ижевска предпочитают запах ягод в парфюмерии и бытовой химии
- Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышает эпидпорог на 6,7%
- Пьяный водитель без прав наехал на дорожное ограждение и врезался в дерево в Удмуртии
- Временные отключения 20 каналов и радиостанций пройдут с 19 по 25 апреля в Удмуртии
- 10 июля в Можге пройдет республиканский Сабантуй в Удмуртии
- 16-летнего подростка арестовали по обвинению в распространении наркотиков в Удмуртии
ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
СКОНЧАЛАСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ УР
19 апреля стало известно о смерти Любви Шамшуриной, председателя Союза пенсионеров Удмуртии. Женщина учила пенсионеров компьютерной грамотности, занималась скандинавской ходьбой. Ранее она уже пережила два инфаркта и клиническую смерть. Прощание состоится уже сегодня.
ЗАДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙКИ БАССЕЙНА
Сбежавшую хозяйку бассейна, в котором отравились 8 детей, задержали. Её задержали на территории Удмуртии. Ранее женщина была объявлена в розыск.
ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА ПЕРЕДАЛИ РОДСТВЕННИКАМ
Останки пропавшего без вести солдата вернули на родину в Удмуртию из Тверской области. Церемония захоронения останков Пасынкова Николая Григорьевича пройдет 7 мая.
РОСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
За март 2021 долг Удмуртии вырос на 152,5 млн рублей. Общий долг республики составляет почти 7 млрд рублей, большая часть которых - это коммерческие кредиты .
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