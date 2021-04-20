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Дефекты на участках гарантийных дорог в Ижевске устранят до 25 мая

Анастасия Захарова

Сегодня 11:00

Этим займутся сами подрядчики
Комиссия проверит 500 объектов в Удмуртии
Комиссия проверит 500 объектов в УдмуртииФото: Анастасия Захарова

С 1 апреля в Удмуртии проходят проверки гарантийных дорог, которые отремонтировали в период с 2017 по 2020 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Ижевске планируется выехать на 190 объектов и проверить качество дорожного полотна. «Комсомолка» поучаствовала в одном из таких рейдов по Ленинскому району, где в 2020 году отремонтировали наибольшее количество дорог.

Радость для детей и взрослых

Самым протяженным отремонтированным участком в Ленинском районе является Шабердинский тракт длиной 4,5 км. Поэтому с него и начали проверку. Там, в 2020 году сделали новую разворотную площадку для общественного транспорта на конечной автобуса №21.

«Я работаю водителем уже 12 лет. Раньше из-за ям постоянно выбивался из графика. Сейчас нормально все», — рассказывает водитель автобуса Анатолий

На Шабердинском тракте отремонтировали дорогу и разворотную площадку для автобусов
На Шабердинском тракте отремонтировали дорогу и разворотную площадку для автобусовФото: Анастасия Захарова

В итоге у комиссии почти не было замечаний по участку Шабердинского тракта. Обнаруженные недочеты устранит подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Дорога около школы № 60 на Малиновой горе и съезд к учебному заведению также были отремонтированы в 2020 году. Это очень радует учеников и педагогов.

«Здесь была очень плохая дорога: ямы, выбоины... Неровная дорога, опасная и для транспорта, и для пешеходов. Ремонт сделали в прошлом году. Перезимовал отремонтированный участок хорошо. Но после того, как сделали путь, здесь начали гонять автомобилисты. Поэтому здесь сделали искусственную дорожную неровность, теперь проблем нет», — говорит директор школы № 60 Людмила Кунаева.

Теперь около школы необходимо оборудовать парковку.

На Шабердинском тракте также отремонтировали подъезд к школе №60
На Шабердинском тракте также отремонтировали подъезд к школе №60Фото: Анастасия Захарова

В рамках нацпроекта на перекрестке ул. Кузебая Герда и ул. Клубной был сделан новый тротуар. И к нему, пожалуй, у комиссии было больше всего нареканий. В первую очередь, вопросы возникли у общественной организации инвалидов «Благо». На обновленной пешеходной дорожке не уложили тактильную плитку для слабовидящих. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что этот недостаток будет исправлен: сначала плитка появится в районе пересечения тротуара с проезжей частью, ведь это самый опасный участок.

На ул. Клубной теперь есть комфортный тротуар для колясочников. Не хватает только тактильной плитки
На ул. Клубной теперь есть комфортный тротуар для колясочников. Не хватает только тактильной плиткиФото: Анастасия Захарова

Дефекты устранят подрядчики

Кстати, на подобные рейды комиссия выезжает по два-три раза в течение двух месяцев. Все дефекты фиксируются в актах. Затем документы передают подрядчикам, которые в кратчайшие сроки должны устранить все нарекания за свой счет в рамках гарантий.

«Замечания есть, но небольшие. За зиму на отремонтированном покрытии появились поперечные трещины. В рамках гарантийных обязательств они будут устранены. Напомню, что у нас санирование трещин проходит при среднесуточной температуре +10 и влажности до 80%», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

В 2020 году после проверок было составлено 300 предписаний подрядчикам Удмуртии. В этом же сезоне эта цифра значительно меньше – 174. Однако, рейды еще продолжаются, в регионе предстоит проверить 500 объектов.

«Мы обследовали дороги, у которых уже заканчивается гарантийный срок. Там предписаний много. В основном они касаются состояния продольных швов и колодцев. <...> Но в последние годы стали чаще использовать ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон. — Прим. ред.). И такое покрытие более устойчиво к внешним воздействиям», — отметил Александр Тайгаров, председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии».

Результаты первого этапа проверок

«В Ижевске проверки гарантийных дорог стартовали 5 апреля. Комиссия, в состав которой входят представители заказчика, подрядчика, инженерного сопровождения, общественных организаций, проверяет все 190 объектов. Каждый предстоит обследовать трижды. В настоящее время завершен первый объезд участков дорог, ремонт которых выполнен в 2020, 2017 и 2018 годах. Основные выявленные дефекты - продольные и поперечные трещины, механическое повреждение бортовых камней во время зимней уборки, просадка смотровых колодцев. По всем выявленным дефектам составлены акты, подрядчикам выданы требование на устранение замечаний. Аварийные дефекты устраняются незамедлительно, в течение суток. Дефекты, которые не влияют на безопасность дорожного движения, - подрядчики должны устранить за свой счет не позднее 25 мая», - пояснил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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