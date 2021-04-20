Дефекты на участках гарантийных дорог в Ижевске устранят до 25 мая

Комиссия проверит 500 объектов в Удмуртии Анастасия Захарова Фото:

С 1 апреля в Удмуртии проходят проверки гарантийных дорог, которые отремонтировали в период с 2017 по 2020 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Ижевске планируется выехать на 190 объектов и проверить качество дорожного полотна. «Комсомолка» поучаствовала в одном из таких рейдов по Ленинскому району, где в 2020 году отремонтировали наибольшее количество дорог.

Радость для детей и взрослых

Самым протяженным отремонтированным участком в Ленинском районе является Шабердинский тракт длиной 4,5 км. Поэтому с него и начали проверку. Там, в 2020 году сделали новую разворотную площадку для общественного транспорта на конечной автобуса №21.

«Я работаю водителем уже 12 лет. Раньше из-за ям постоянно выбивался из графика. Сейчас нормально все», — рассказывает водитель автобуса Анатолий

На Шабердинском тракте отремонтировали дорогу и разворотную площадку для автобусов Анастасия Захарова Фото:

В итоге у комиссии почти не было замечаний по участку Шабердинского тракта. Обнаруженные недочеты устранит подрядчик в рамках гарантийных обязательств.

Дорога около школы № 60 на Малиновой горе и съезд к учебному заведению также были отремонтированы в 2020 году. Это очень радует учеников и педагогов.

«Здесь была очень плохая дорога: ямы, выбоины... Неровная дорога, опасная и для транспорта, и для пешеходов. Ремонт сделали в прошлом году. Перезимовал отремонтированный участок хорошо. Но после того, как сделали путь, здесь начали гонять автомобилисты. Поэтому здесь сделали искусственную дорожную неровность, теперь проблем нет», — говорит директор школы № 60 Людмила Кунаева.

Теперь около школы необходимо оборудовать парковку.

На Шабердинском тракте также отремонтировали подъезд к школе №60 Анастасия Захарова Фото:

В рамках нацпроекта на перекрестке ул. Кузебая Герда и ул. Клубной был сделан новый тротуар. И к нему, пожалуй, у комиссии было больше всего нареканий. В первую очередь, вопросы возникли у общественной организации инвалидов «Благо». На обновленной пешеходной дорожке не уложили тактильную плитку для слабовидящих. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что этот недостаток будет исправлен: сначала плитка появится в районе пересечения тротуара с проезжей частью, ведь это самый опасный участок.

На ул. Клубной теперь есть комфортный тротуар для колясочников. Не хватает только тактильной плитки Анастасия Захарова Фото:

Дефекты устранят подрядчики

Кстати, на подобные рейды комиссия выезжает по два-три раза в течение двух месяцев. Все дефекты фиксируются в актах. Затем документы передают подрядчикам, которые в кратчайшие сроки должны устранить все нарекания за свой счет в рамках гарантий.

«Замечания есть, но небольшие. За зиму на отремонтированном покрытии появились поперечные трещины. В рамках гарантийных обязательств они будут устранены. Напомню, что у нас санирование трещин проходит при среднесуточной температуре +10 и влажности до 80%», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

В 2020 году после проверок было составлено 300 предписаний подрядчикам Удмуртии. В этом же сезоне эта цифра значительно меньше – 174. Однако, рейды еще продолжаются, в регионе предстоит проверить 500 объектов.

«Мы обследовали дороги, у которых уже заканчивается гарантийный срок. Там предписаний много. В основном они касаются состояния продольных швов и колодцев. <...> Но в последние годы стали чаще использовать ЩМА (щебеночно-мастичный асфальтобетон. — Прим. ред.). И такое покрытие более устойчиво к внешним воздействиям», — отметил Александр Тайгаров, председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии».

Результаты первого этапа проверок

«В Ижевске проверки гарантийных дорог стартовали 5 апреля. Комиссия, в состав которой входят представители заказчика, подрядчика, инженерного сопровождения, общественных организаций, проверяет все 190 объектов. Каждый предстоит обследовать трижды. В настоящее время завершен первый объезд участков дорог, ремонт которых выполнен в 2020, 2017 и 2018 годах. Основные выявленные дефекты - продольные и поперечные трещины, механическое повреждение бортовых камней во время зимней уборки, просадка смотровых колодцев. По всем выявленным дефектам составлены акты, подрядчикам выданы требование на устранение замечаний. Аварийные дефекты устраняются незамедлительно, в течение суток. Дефекты, которые не влияют на безопасность дорожного движения, - подрядчики должны устранить за свой счет не позднее 25 мая», - пояснил Глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

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